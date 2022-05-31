ليبيا – أكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة تصريف الأعمال وسام الادريسي إن قرار الحكومة بتحديد سعر وقود الطائرات جاء نتيجة لإرتفاع أسعار وقود الطائرات في الفترة الماضية الذي جاء نتيجة التذبذب العالمي لأسعار الوقود، مما أثر سلبًا على مركز التكلفة لأسعار التذاكر حيث لوحظ الارتفاع الكبير في أسعار التذاكر.

الإدريسي وفي مداخلة له عبر نشرة أخبار قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري تابعتها صحيفة المرصد، أكد أن الوزارة شكلت لجنة خاصة بتخفيض سعر تذاكر الطيران بعد تحديد سعر الوقود الجديد.

ولفت إلى أسعار التذاكر ستنخفض ولكن ليس بشكل كبير جدًا ولكن يكون بنسبة 30 أو 40%.

يشار إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة وفي قرار متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي حدد سعر وقود الطائرات من شركة البريقة لتسويق النفط لكافة شركات الخطوط الجوية المحلية بـ1300 دينار كحد أقصى للطن الواحد.

وطالب الدبيبة في قراره وزارة المواصلات بمراجعة أسعار تذاكر السفر المحددة من قبل كافة شركات الخطوط الجوية الوطنية، واتخاذ الإجراءات وفقا لأحكام هذا القرار.