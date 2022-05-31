فرنسا – لم يشك الأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بأحقية مهاجم ريال مدريد، كريم بنزيما، بإحراز جائزة الكرة الذهبية هذا العام، وذلك خلال مقابلة مع قناة “تيك سبورتس” الأرجنتينية.

وأثنى نجم برشلونة الإسباني السابق والفائز سبع مرات بالكرة الذهبية التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية لأفضل لاعب في العالم، على المهاجم الدولي الفرنسي، قائلا “من الواضح جدا أن بنزيما خاض عاما استعراضيا أنهاه بطريقة رائعة” بالفوز السبت بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة في مسيرته على حساب ليفربول 1-0.

وأضاف لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي “لعب بنزيما دورا مهما من دور ثمن النهائي (في دوري الأبطال) من خلال كونه حاسما في جميع المباريات. هذا العام، ليس هناك شك بالنسبة لي (بأنه يستحق الكرة الذهبية)”.

وأدلى ميسي بهذه التصريحات، أمس الاثنين، قبل المواجهة المنتظرة غدا الأربعاء على ملعب “ويمبلي” في لندن، والتي تجمع منتخب بلاده الفائز بالنسخة الأخيرة من مسابقة كوبا أمريكا بنظيره الإيطالي، بطل كأس أوروبا الصيف الماضي، والذي فشل في التأهل إلى كأس العالم المقبلة في قطر.

يذكر أنه وبالإضافة لتتويج بنزيما بلقب دوري الأبطال وتربعه على عرش الهدافين مع 15 هدفا، فقد قاد أيضا فريقه ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الاسباني وتصدر قائمة الهدافين مع 27 هدفا في 32 مباراة.

وستمنح الكرة الذهبية في 17 أكتوبر المقبل، بعد تصويت من قبل صحفيي أول مئة دولة في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، وفقا لأحد التغييرات التي أجريت على عملية التصويت، على أن يؤخذ فقط في الاعتبار أداء اللاعبين في موسم 2021-2022.

المصدر: وكالات