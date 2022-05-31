وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره البحريني التعاون الثنائي وعددا من القضايا الإقليمية والدولية

وزير الخارجية الروسي يبحث مع نظيره البحريني التعاون الثنائي وعددا من القضايا الإقليمية والدولية

المنامة – بحث وزير الخارحية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني عددا من القضايا الإقليمية والدولية ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين.

وقال لافروف خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، في المنامة، إنه ناقش مع نظيره البحريني ملفات متعلقة بالتعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ولفت إلى أن مباحثاته مع الجانب البحريني تطرقت إلى النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وضرورة تسويته.

وأضاف: “يجب دعم إعادة إحياء عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده تبذل قصارى جهدها لمساندة الفلسطينيين في ظل الظروف الراهنة.

كما تطرق لافروف إلى الأزمة السورية وضرورة حلها سياسيا وبالاستناد إلى قرار الأمم المتحدة 2254.

كما شدد على ضرور استئناف مشاركة سوريا في جامعة الدول العربية لما يسهم في إيجاد حل أكثر فعالية للأزمة.

وفيما يخص الاتفاق النووي الإيراني، لفت لافروف إلى محاولات واشنطن التفاوض على شروط إضافية كجزء من العملية التفاوضية لاستئناف خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) بشأن البرنامج النووي الإيراني والتي تمثل (شروط واشنطن) عقبة.

وبحسب لافروف ، فإن موسكو في القضية ذات الصلة تنطلق من حقيقة أن “العدالة تتطلب استئناف خطة العمل الشاملة المشتركة دون أي استثناءات، ودون أي إضافات”.

المصدر: RT