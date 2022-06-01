ليبيا – ناقش نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال -وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح أمس الإثنين نائب رئيس الحكومة حسين القطراني بخصوص جهود الحكومة في دعم الاستقرار ومسار سلمية العملية السياسية، بما يضمن حماية مسار التحول الديمقراطي، عبر إجراء انتخابات نزيهة تعطي المجال للشعب الليبي لتجنب أي انقسام مؤسسي أو مجتمعي.

أبو جناح والقطراني ناقشا سبل تحقيق أعلى مستويات التنسيق والتواصل مع كافة الأطراف الليبية الفاعلة لدعم الوصول لتحقيق قاعدة دستورية توافقية تجرى على أساسها الانتخابات.

كما تناول اللقاء سير العمل في عدد من الملفات الخدمية التي تقدمها وزارات ومؤسسات الحكومة لكافة المواطنين بمختلف مناطق ليبيا بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الأساسية لكل الليبيين.

في ختام اللقاء، أكد أبو جناح والقطراني مواصلة دعم جهود رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في تحقيق حل سياسي شامل يضمن الحفاظ على مكتسب الاستقرار الذي حققه وجود الحكومة خلال الفترة الماضية.