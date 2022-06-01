أقوى عملة في العالم مقابل الدولار في مايو 2022

أقوى عملة في العالم مقابل الدولار في مايو 2022

روسيا – أظهرت تقديرات خبراء لوكالة “نوفوستي” أن العملة الروسية صعدت مقابل نظيرتها الأمريكية في مايو 2022 إلى أعلى مستوى، مقارنة بباقي العملات بالعالم، وذلك رغم العقوبات المفروضة على موسكو.

ووفقا للتقديرات فقد صعد سعر صرف الروبل الروسي في بورصة موسكو أمام الدولار بنسبة 15.4% في الشهر الماضي، فيما ارتفع الريال البرازيلي بنسبة 4.6% مقابل الدولار في سوق الفوركس.

بينما صعد البيزو المكسيكي بنسبة 3.8%، والراند الجنوب إفريقي بنسبة 1.3%. في الوقت نفسه انخفض سعر صرف البات التايلندي مقابل الدولار في فوركس في مايو الماضي بنسبة 0.1%، والبيزو الكولومبي بنسبة 0.75%، والجنيه المصري بنسبة 0.8%، والروبية الهندية بنسبة 1.4%، والبيزو الأرجنتيني بنسبة 4.1%، والليرة التركية بنسبة 9.6%.

وفي وقت سابق اعتبرت وكالة “بلومبرغ” أن الروبل الروسي أصبح العملة الرائدة في العالم من حيث القوة مقابل الدولار في عام 2022.

وأشارت الوكالة إلى أن سعر صرف العملة الروسية ارتفع منذ بداية العام الجاري وحتى منتصف مايو الماضي بنسبة 11% أمام العملة الأمريكية.

المصدر: بلومبرغ + نوفوستي