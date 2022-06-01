ليبيا – عقدت لجنة متابعة الميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط الإثنين اجتماعًا بحضور ديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط.

الاجتماع خصص بحسب ما أفادت منصة “حكومتنا” لمتابعة تنفيذ تسوية أوضاع العاملين بالمؤسسة الوطنية للنفط، والشركات التابعة لها، التي تتطلب المطابقة مع وزارة المالية وإعداد البيانات اللازمة لصرف المخصصات.

وأفاد مدير الإدارة المالية بالمؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة استكملت تجهيز هذه البيانات خلال الأسبوع الماضي، والتنسيق متواصل مع وزارة المالية.

كما تم متابعة تنفيذ باقي أبواب الميزانية الاستثنائية المعتمدة بقرار مجلس الوزراء، والعمل على بعض الإجراءات الفنية والقانونية من أجل إصدار التفويضات المالية.

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