عمان – حقق كادر جراحة الأعصاب والدماغ في مستشفيات البشير إنجازا طبيا جديدا لأول مرة على مستوى الأردن لمرضى الشلل الدماغي التيَبسي.

وقال أخصائي جراحة الأعصاب والدماغ في المستشفى، الدكتور أنس حميدي، إنه تم إجراء تدخل جراحي محدود لعملية القطع الانتقائي للجذور العصبية لطفل عمره 6 سنوات يعاني من شلل دماغي تيبسي في الأطراف السفلية وصعوبة في الحركة.

وأوضح أن “ما يميز هذه العملية عن الطريقة الإعتيادية هو فتح فقرة إلى فقرتين بدلا من خمس فقرات، مما يؤدي إلى تقليل كمية نزيف الدم وحجم الجرح وتعافي المريض ومباشرته للعلاج التأهيلي بشكل أسرع”.

يشار إلى أن هذه أول مرة تم إدخال هذا النوع من العمليات إلى الأردن عام 2019 في قسم جراحة الاعصاب والدماغ في مستشفيات البشير، وإنشاء أول عيادة متعددة الإختصاصات لتقييم مرضى الشلل الدماغي وعلاجهم، حيث تم تقييم وعلاج ومتابعة أكثر من 300 مريض خلال 3 سنوات الماضية.

المصدر: “خبرني”