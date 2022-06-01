ليبيا – علق الحبيب الأمين القيادي في مدينة مصراتة الموالي لتركيا بشدة على لقاء رئيس أركان الوفاق الفريق محمد الحداد بعدد من ممثلي الحراك المدني الداعم للانتخابات البرلمانية.

الأمين قال في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: “لا علاقة ولا صلاحية ولا شأن لرئيس الأركان بالعملية السياسية والمؤسسات المدنية وشؤون التحول الديمقراطي”.