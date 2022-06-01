ليبيا – قال عضو مجلس النواب علي التكبالي إن اجتماع سرت جاء لبحث كل الأمور التي تخص الحكومة التي انتخبها مجلس النواب، وكيفية تأمين الميزانية لها، وكيفية التخلص من الحكومة السابقة.

التكبالي أضاف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “دعا مجلس النواب محافظ المصرف المركزي، ولكنه لم يحضر، أما رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فلقد تحجج بسفره خارج ليبيا ولم يحضر هو الآخر، ومن الواضح أنهما لا يريدان الحضور تفاديًا لانتقادات مجلس النواب لهم”.

وتابع: “خصصت مدينة سرت لعقد هذه الجلسة لأنها مدينة محايدة، ولأن العاصمة طرابلس تحكمها المليشيات وتسيطر عليها، ولا تستطيع أي حكومة أن تعمل من طرابلس، بالرغم من كونها العاصمة التي تضم كل المؤسسات، لو استطاع الصديق الكبير محافظ المصرف المركزي أن يتخلص من النفوذ الأجنبي ويبقى في سرت، سوف يحرم هذه المليشيات من أشياء كثيرة، وسوف ترتدع في المستقبل”.