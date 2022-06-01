ليبيا – أجرى عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أمس الثلاثاء مكالمة هاتفية مع نجلاء المنقوش، وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بحكومة تصريف الأعمال.

وجدد الوزيران التأكيد على متانة العلاقات الثنائية التونسية الليبية وضرورة المضي قدمًا باتجاه دعمها وتطويرها، خدمة لمصلحة البلدين واستجابة للتحديات الإقليمية والدولية الراهنة والتي تستدعي تضافر الجهود ومزيدًا من التنسيق في الرؤى والمواقف.

وأطلعت المنقوش الوزير على آخر تطورات الوضع في ليبيا مثمنة وقوف تونس إلى جانب ليبيا ودعمها لحوار ليبي- ليبي يمكّن ليبيا من استعادة استقرارها وعافيتها ويهيئها لبناء مؤسساتها الدائمة.

وأكد الجرندي من جهته، استعداد تونس الدائم للوقوف مع ليبيا ومساندتها حتى تستكمل مسارها السياسي وفقًا لما يرتضيه الليبيون، مشددًا على أنه لا بديل عن الحوار للخروج بحل ترتضيه جميع الأطراف لتتمكن ليبيا من استعادة عافيتها وأمنها واستقرارها ودورها في المنطقة سياسيًا واقتصاديًا بما يعود بالنفع على مختلف الدول والشعوب.

كما استعرض الجانبان نتائج الاجتماعات الأخيرة، لا سيما على المستوى الإفريقي والإعداد للاستحقاقات القادمة ثنائيًا وإقليميًا ودوليًا وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.