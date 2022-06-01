ماليزيا – الشيخ سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، إن الاتحاد سيقدم المصلحة العليا لكرة القدم الآسيوية عند اختياره للبلد المنظم لبطولة كأس أمم آسيا 2023 ، بعد تخلي الصين عن تنظيمها.

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم تقدم باعتذار للاتحاد الآسيوي عن عدم استعداده لتنظيم البطولة بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد بالبلاد، وهي البطولة التي كان من المفترض أن تقام هناك في شهر يونيو من العام المقبل.

وقال آل خليفة، في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية، إن الاتحاد الآسيوي قرر فتح الباب أمام الاتحادات الوطنية الأساسية الراغبة باستضافة البطولة، وذلك في سياق حرصه على التحرك خطوات إلى الأمام لتنظيم البطولة.

وأضاف أن ذلك يأتي بعد تفويض المكتب التنفيذي للاتحاد بصلاحية اختيار البلد المنظم للبطولة.

وأوضح آل خليفة أن بطولة أمم آسيا حققت العديد من النجاحات في السنوات الأخيرة على مختلف الأصعدة الفنية والتنظيمية والتسويقية، مشيرا إلى رغبة اتحاده في استغلال تلك النجاحات في النسخ المقبلة من البطولة.

وتابع أن الاتحاد الآسيوي يلتزم بضرورة اتباع الإجراءات النظامية الخاصة بعملية اختيار البلد المنظم للبطولة، مؤكدا أنه سيتم رفع توصيات من الإدارة المختصة بالاتحاد الآسيوي إلى المكتب التنفيذي، وذلك في تمهيد لاختيار البلد المنظم للبطولة.

المصدر: “وكالات”