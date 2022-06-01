ليبيا – قال عضو مجلس النواب محمد العباني إن الصراع على السلطة أظهر أن كل طرف (حكومتي فتحي باشاآغا وعبد الحميد الدبيبة) غير قادر على هزيمة الطرف الآخر، وفرض سلطته منفردًا على البلاد، وسلط الضوء على أبرز عيوب طاقمهما الوزاري.

العباني وفي تصريحات خاصة لصحيفة “لشرق الأوسط” اللندنية الثلاثاء أضاف: “حكومة باشاآغا قد تكون معرضة لفقد المزيد من رصيدها السياسي والشعبي في الوقت الراهن، ليس فقط جراء تداعيات إحباط محاولة دخولها إلى العاصمة للمرة الثانية، وإنما لافتقادها التمويل اللازم بدرجة أكبر”.

وتابع العباني موضحًا أن مجلس النواب قد يعتمد الميزانية المقترحة من الحكومة بعد مناقشتها: لكن يبقى السؤال الأهم هو من سيمولها؟ وإلا فستكون أشبه بسيارة دون وقود.

العباني لفت إلى أنه في حالة عدم توفر التمويل لحكومة باشاآغا ستكون غير قادرة على تقديم الخدمات وعلاج مشاكل وأزمات متراكمة سبق أن وعدت المواطنين بحلها، وإذا لم يتحقق ذلك فلن تكون في موضع مريح عند مقارنة أدائها مع أداء حكومة الدبيبة التي تمتلك التمويل، وفقًا لقوله.