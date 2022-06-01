ليبيا – طالب رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة بالتدخل بشكل سريع لمعالجة مشكلة فقدان 600 ميجاوات من الغاز، بسبب توقف عمليات التزويد من حقل الاستقلال التابع لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بما يضمن إعادة توفير كميات الغاز الطبيعي المخصصة للشركة لتشغيل محطات التوليد وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.

العبدلي أكد في مراسلته الموجهة للدبيبة ونشرتها منصة “حكومتنا” بأن مشكلة فقدان الغاز له تأثير سلبي على عمليات التشغيل للشبكة الكهربائية، مما يضطر شركة الكهرباء لاتخاذ إجراءات عاجلة في عملية طرح الأحمال بشكل يدوي للمحافظة على استقرارية الشبكة العامة.

وأشار العبدلي إلى مراسلة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز لشركة الكهرباء التي أفادت بتوقف عمليات التزويد بالغاز الطبيعي من حقل الاستقلال الأمر الذي نجم عنه فقد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المخصص لتشغيل محطات الإنتاج بالجناح الشرقي للشبكة الكهربائية، والمتمثل 4 محطة توليد شمال بنغازي ومحطة توليد الزويتينة، حيث لم يتبقَّ إلا الحقل الساحلي والـذي يـوفر (فقط كمية 60 مليون قدم مكعب من إجمالي الكميات المخصصة للشركة من خط الغاز الشرقي وهـي 220 مليون قدم مكعب)، وهو ما ترتب عليـه فـقـدان مـا قيمته 600 ميجاوات من الطاقة المنتجة بالجناح الشرقي.