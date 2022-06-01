ليبيا – قال الأكاديمي والباحث السياسي جبريل العبيدي إن الاجتماع السيادي، الذي عقد في مدينة سرت يعتبر خطوة مهمة لتثبيت وضع الحكومة المكلفة من البرلمان برئاسة فتحي باشاآغا، لافتًا إلى أنه لمباشرة الحكومة مهامها يجب أن يكون في مدينة خالية من الميليشيات، لأن كل الحكومات السابقة تعثرت وتعرضت للابتزاز نظرًا لوجودها داخل العاصمة.

العبيدي وفي تصريحات خاصة لقناة “الغد”، أوضح أن الميليشيات في طرابلس تتقاسم الوزارات وكأنها أملاك خاصة، بالإضافة إلى ما تعانيه الحكومة المنتهية ولايتها، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من فساد وإهدار المال العام.

ورأى أن اجتماع سرت حمل العديد من الرسائل والنقاط.

ولفت إلى أن مقاطعة محافظ مصرف ليبيا المركزي للاجتماع مع مجلس النواب ستكلفه الكثير، إذ يستقوى بالأطراف الخارجية للبقاء.