العراق – أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، امس الثلاثاء، القبض على مفرزة “داعشية” مختصة بنقل الإرهابيين في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وذكرت في بيان صحفي: “من أجل تجفيف منابع الإرهاب وملاحقة عناصره، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من تنفيذ عملية نوعية، أسفرت عن القبض على مفرزة من عناصر عصابات داعش مكونة من 4 متهمين مسؤولة عن نقل الإرهابيين والخلايا النائمة في محافظة نينوى”.

وأضافت أن “العملية نفذت استنادا إلى معلومات استخبارية دقيقة استخدمت فيها الطرق الفنية لتعقبهم وضبط هويات مزورة وشرائح هاتف بعد تطويق منزلهم وتفتيشه في قاطع بادوش”.

المصدر: RT