ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إنه من المفترض حضور أصحاب المؤسسات السيادية ومديري المؤسسات الوطنية للنفط والمصرف المركزي وديوان المحاسبة، ووزير المالية بالحكومة المكلفة، لمدينة سرت منذ أمس الإثنين، ولكن لم يأتِ منهم أحد حتى الآن.

العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” الثلاثاء، أشار إلى أنه رئيس مجلس النواب وجه دعوة لأصحاب المؤسسات السيادية ومديرو المؤسسات لحضور جلسة مجلس النواب اليوم، وثمة احتمال بعدم تلبيتهم الدعوة.

وأضاف العرفي: “إن موضوع جلسة اليوم يتعلق بميزانية الحكومة المكلفة، وكيف ستمول، وما مصادر تمويلها، وهل سيوافق مصرف ليبيا المركزي على تمويلها أم لا”.

وأشار إلى أنه لايوجد مصدر لتمويل الحكومة غير مصرف ليبيا المركزي، فالمقاصة موقوفة بالمصارف التجارية، والأرصدة قد سُحبت منها منذ حكومة عبد الله الثني.

العرفي نبه إلى أن هذه المشكلة هي إحدى أكبر المشاكل التي تواجه الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاآغا، والخياران المتاحان أمامه أن يسلم الحكومة بسبب عدم التمويل، أو يرفض التسليم.

العرفي أشار إلى أن الرؤية لن تتضح إلا بعد جلسة اليوم، فالحكومة بعد أخذ الثقة قدمت ميزانية، ولكن تواجهها مشكلة التمويل.

وفي سياق متصل،صرح العرفي لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء بأن هناك مشاكل كبيرة أمام الحكومة المكلفة، داعياً رئيسها فتحي باشاغا إلى إيجاد مصادر بديلة لتمويل الميزانية المقترحة أو الاعتذار عن التكليف.

وأشار العرفي إلى أنه في حال استمرت هذه الحكومة بدون ميزانية، فلن تستطيع فعل شيء أو تقديم أي خدمة للمواطن، مؤكداً أن رؤيتها غير واضحة فهل ستصرف لها الميزانية، أم ستتجه للاقتراض من المصارف التجارية، كما فعلت حكومة عبد الله الثني في السابق.

وأضاف العرفي أن حكومة الثني لم تبق أي أموال سواء في حسابات الأشخاص أو الشركات لدى المصارف التجارية، إذ قامت باقتراض الأموال وأدرجتها ضمن الدين العام للدولة.