سويسرا – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، امس الثلاثاء، عن موافقته على أن يتحول مالك تيلمان، لاعب وسط بايرن ميونيخ، من تمثيل منتخب ألمانيا إلى تمثيل المنتخب الأمريكي.

وقد يسجل تيلمان ظهوره الأول مع المنتخب الأمريكي، خلال المباراة الودية المرتقبة أمام المغرب في سينسيناتي غدا الأربعاء، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين للاستحقاقات المقبلة.

وولد تيلمان، الذي أتم عامه العشرين السبت الماضي، في ألمانيا لأب كان ضابطا في الجيش الأمريكي وأم ألمانية.

ولعب تيلمان لصالح منتخب الولايات المتحدة تحت 15 سنة عام 2016، كما لعب لصالح ألمانيا في عدة مستويات من منتخبات الشباب.

وظهر تيلمان لأول مرة في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ في 14 ديسمبر الماضي، وشارك في أربع مباريات بالدوري ومباراتين في دوري أبطال أوروبا ومباراة واحدة بكأس ألمانيا هذا الموسم.

المصدر: أ ب