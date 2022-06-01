ليبيا – أكد المتحدث باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري أن قوات الجيش الوطني تقوم بتأمين الحدود المشتركة بين ليبيا وتشاد، مشيرًا إلى أن القيادة العامة تسعى لتأمين الحدود الجنوبية المشتركة، والقيام بعمليات تمشيط واسعة، خلال الفترة الحالية.

المسماري وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” ، أشار إلى أن القيادة العامة لديها وحدات عسكرية في مناطق الجنوب الغربي ومنها مدينتا القطرون ومرزق، لافتًا إلى أن اندلاع اشتباكات مسلحة داخل تشاد بالقرب من الحدود الليبية دفع القيادة العامة لإرسال وحدات لتعزيز وجود قوات الجيش لتأمين الحدود، ومنع تسلل إرهابيين أو مجرمين من تشاد إلى داخل الأراضي الليبية.

وأشار اللواء أحمد المسماري أن التضاريس الجغرافية لمنطقة الجنوب الغربي وعرة في ظل الحدود المشتركة المفتوحة بين تشاد وليبيا، فضلًا عن وجود ارتباط اجتماعي بين المكونات الليبية التي تتواجه في هذه المنطقة ومكونات داخل تشاد.