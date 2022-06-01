المغرب – أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس المغربية بسجن 7 أشخاص بينهم قاصرتان احتياطيا، على خلفية العمل ضمن شبكة للاتجار بالبشر، تستدرج القاصرات لاستغلالهن جنسيا.

وتمت إحالة المتهمين، الأحد، وهم 5 فتيات وشابان، للوكيل العام في مدينة فاس، وتتضمن صحيفة الاتهام جرائم: “جناية الاتجار بالبشر”، و”التغرير بقاصرين دون سن 18 سنة و12 سنة في إطار عابر للحدود”، و”هتك أعراض بالعنف”، و”عدم تبليغ سلطات بجريمة الاتجار بالبشر” و”إعداد محل للدعارة”.

وبحسب ما أورده مصدر أمني، فإن الموقوفين على ذمة القضية تتراوح أعمارهم ما بين 17 و44 عاما، من بينهم قاصرتان وشخص من ذوي السوابق القضائية، وتشير المعطيات الأولية للبحث لضلوع المشتبه فيهم في استدراج فتيات قاصرات إلى شقق بأحياء مدينة فاس، خصوصا المنحدرات من أوساط اجتماعية معوزة وهشة، حيث يتم استغلالهن جنسيا وتصوير هذه الممارسات ضمن مقاطع فيديو يتم بيعها لأشخاص بالخارج.

وأظهرت التحريات بحسب المصدر، ضلوع اثنين من الموقوفين في تجهيز منازل من القيام بهذه الأنشطة الإجرامية، وقد أسفرت عمليات التفتيش في إطار هذه القضية عن حجز هواتف نقالة ودعامات تخزين رقمي تتضمن لقطات لعمليات الاستغلال الجنسي، فضلا عن ضبط وصولات لتحويلات مالية يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

يذكر أن عدد ضحايا هذه الشبكة المعروفين بلغ حتى الآن 5 قاصرات، تم الاستماع لأقوالهن بحضور أولياء أمورهن، قبل إحالتهن للطب الشرعي للوقوف على تعرضهن لهتك العرض والاغتصاب.

المصدر: “هسبريس”