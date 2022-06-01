ليبيا- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بوزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش.

بيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي تابعته صحيفة المرصد أكد أن اللقاء شهد مناقشة آخر المستجدات وتطورات الأوضاع السياسية على الساحتين المحلية والدولية واستعراض آلية عمل الوزارة في تنظيم العمل الديبلوماسي وتطوير المهارات المختلفة للديبلوماسيين.

وتابع البيان إن الجانبين تدارسا سبل تذليل كافة الصعوبات التي تواجه المواطنين الليبيين في الخارج وإمكانية وتسهيل كافة الاجراءات لهم والعمل على تعزيز العلاقات وروابط الصداقة والتعاون المشترك بين ليبيا والدول الشقيقة والصديقة في كافة المجالات.