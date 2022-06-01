مويتانيا – أعلن حلف شمال الأطلسي “الناتو”، أمس الثلاثاء، عزمه اتخاذ إجراءات خلال أشهر لتعزيز وتكثيف التعاون مع موريتانيا، مضيفا أن نواكشوط شريك رئيسي للحلف ودولة محورية في المنطقة.

وقال الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والأمنية بالحلف، خافيير كولومينا، بعيد مباحثات له في نواكشوط مع الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني: “بحثت مع الرئيس الموريتاني مجالات التنسيق والتعاون والوضعية الأمنية في منطقة الساحل. موريتانيا دولة محورية في المنطقة، وشريك رئيسي للحلف، وسنتخذ إجراءات خلال أشهر لتكثيف التعاون مع موريتانيا”.

وبدأ جافيير كولومينا، الثلاثاء، زيارة لموريتانيا لم تحدد مدتها، حيث من المقرر أن يجري لقاءات مع وزراء، الخارجية محمد سالم ولد مرزوك، والدفاع حننه ولد سيدي، والداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين.

المصدر: وكالة الأنباء الموريتانية