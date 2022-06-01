اليمن.. قتلى وجرحى في صفوف قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة

اليمن.. قتلى وجرحى في صفوف قوات المجلس الانتقالي الجنوبي في شبوة

عدن – أفاد مراسل RT في عدن بسقوط قتلى وجرحى من قوات دفاع شبوة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي جراء استهدافهم بعبوة ناسفة في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وأضاف المراسل أن الحادث وقع في منطقة السوداء غرب مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة، ظهر اليوم الثلاثاء، إثر تفجير عبوة ناسفة.

واستهدف التفجير طقما أمنيا تابعا لقوات دفاع شبوة وسط المدينة.

وذكر مصدر محلي أن “التفجير استهدف الطقم بالقرب من مدرسة الأوائل، منطقة السوداء غرب مدينة عتق. وتسبب التفجير باستشهاد وجرح أربعه جنود وتحطم الطقم”.

وأشار المصدر أنه تم التعرف على “ثلاثة من الضحايا، هم: نادر سالم علي علاص الخليفي، علي صالح علاص الخليفي، والجريح علي ناصر الصنجر الخليفي”.

المصدر: RT