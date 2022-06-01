فرنسا – أكدت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، الأربعاء، أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، التقى بناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، في العاصمة الفرنسية باريس.

ووفقا للصحيفة الإسبانية، فإن زيدان اجتمع بالخليفي يوم الاثنين الماضي، حيث يرغب رئيس سان جيرمان في تعيين “زيزو” مديرا فنيا للفريق الباريسي.

وأضافت الصحيفة، أن الجلسة شهدت التفاوض على بعض الأمور، لكن لا تزال هناك أشياء يجب الانتهاء منها قبل التوصل إلى اتفاق محتمل بين الطرفين.

وأشارت إلى أن الخليفي عرض على زيدان تقاضي 25 مليون يورو في الموسم الواحد، وهذا من شأنه أن يضع المدرب الفرنسي على رأس قائمة المدربين الأعلى أجرا في العالم، متخطيا دييغو سيميوني، الذي يحصل حاليا على 24 مليون يورو في الموسم من أتلتيكو مدريد، وكذلك بيب غوارديولا، الذي يحصل على 23 مليون يورو في الموسم من مانشستر سيتي.

وتواجد زيدان في الأيام الماضية في باريس، على خلفية حضور نهائي دوري أبطال أوروبا، والذي جمع بين ريال مدريد وليفربول، وحسمه الميرينغي بهدف دون رد، وتوج بلقبه الرابع عشر.

المصدر: “وكالات”