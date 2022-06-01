بايدن: لا نسعى لحرب بين الناتو وروسيا ولن نمكّن أوكرانيا من الضرب خارج حدودها

بايدن: لا نسعى لحرب بين الناتو وروسيا ولن نمكّن أوكرانيا من الضرب خارج حدودها

الولايات المتحدة – أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن إدارته لا تسعى إلى وقوع حرب بين حلف “الناتو” وروسيا، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لن تشارك بشكل مباشر في مواجهة القوات الروسية.

وقال بايدن في مقال نشره بصحيفة “نيويورك تايمز”: “نحن لا نسعى لوقوع حرب بين الناتو وروسيا”.

وأضاف: “بقدر ما أنني لا أتفق مع السيد بوتين وأجد أفعاله مثيرة للغضب، فإن الولايات المتحدة لن تحاول التسبب في الإطاحة به في موسكو”.

وعن الوضع في أوكرانيا، كتب: “طالما أن الولايات المتحدة وحلفاءنا لم نتعرض لهجوم، فلن نشارك بشكل مباشر في هذا الصراع، سواء بإرسال قوات أمريكية للقتال في أوكرانيا، أو بمهاجمة القوات الروسية”.

وتابع: “نحن لا نشجع أوكرانيا أو نمكنها من الضرب خارج حدودها، كما أننا لا نريد إطالة أمد الحرب لمجرد إلحاق الألم بروسيا”.

المصدر: “نيويورك تايمز”