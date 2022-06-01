 تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /01.06.2022/ – صحيفة المرصد الليبية
Search
Home

أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس.

ميدانيا..

  • المحكمة العليا الروسية تصنف كتيبة لمتطوفي تتار القرم إرهابية
  • الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة أوكرانية “سو25” في سيرجيفكا بدونيتسك ومروحية Mi-8 في خاركوف و7مسيّرات
  • زيلينسكي يكشف عن عدد القتلى اليومي من العسكريين الأوكران
  • قديروف يعلن استكمال تطهير مدينة سيفيرودونيتسك من القوميين الأوكرانيين
  • قوات لوغانسك: القوات الأوكرانية فجرت حاوية مواد كيميائية في سيفيرودونيتسك
  • برلمان جمهورية دونيتسك الشعبية: المرتزقة الأجانب لا يشملهم تبادل الأسرى
  • زيلينسكي: أوكرانيا لا تخطط لمهاجمة روسيا باستخدام الأنظمة الصاروخية الأمريكية

تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها..

  • نائب وزير الخارجية الروسي: التجارة مع الصين ستصل إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد
  • لافروف والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يبحثان أسباب التصعيد الحالي في العالم
  • رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن كارثة إذا فصلت البنوك الروسية عن “سويفت”
  • صحيفة: بريطانيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على حظر تأمين السفن الناقلة للنفط الروسي
  • صحيفة تركية تعلق على خطأ “قاتل” لزيلينسكي بعد محادثته مع أردوغان
  • هاكرز يكشفون بيانات 700 موظف في إدارة أمن الدولة الأوكرانية ونشاطاتهم الخاصة
  • استطلاع لقناة فرنسية يعكس قلق الفرنسيين من الحظر الأوروبي على النفط الروسي
  • إيطاليا: اعتماد دول الاتحاد الأوروبي على الطاقة الروسية “محرج”
  • بايدن: الولايات المتحدة لا ترغب في قيام حرب بين الناتو وروسيا
  • قراء “الغارديان” يشتكون من العقوبات: “الروس يزدادون ثراء ونحن نعاني”!
  • مسؤول أمريكي يكشف عن نوع أنظمة الصواريخ التي ستزودها واشنطن لكييف
  • بايدن: قررت تزويد أوكرانيا بأنظمة صاروخية أكثر تقدما
  • بايدن: لن أضغط على الحكومة الأوكرانية سرا أو علنا لتقديم أي تنازلات عن أراضيها

 

المصدر : RT