الصين – أفادت صحيفة “معاريف” بأن مسؤولا دبلوماسيا صينيا أكد أن علاقات إسرائيل ببلاده ستتضر على خلفية نشر صحيفة “جيروزاليم بوست” مقابلة مع وزير خارجية تايوان التي تعتبرها بكين جزء من أراضيها.

وأشارت “معاريف” إلى أنه في أعقاب المقابلة التي أجرتها صحيفة “جيروزاليم بوست” مع وزير خارجية تايوان، جوزيف وو، هدد مسؤول دبلوماسي في الصين بخفض درجة العلاقات بين بلاده وبين إسرائيل وقطع العلاقات مع الصحيفة في حال لم يتم محو المقابلة من موقع الصحيفة”.

وفي هذا الصدد، أوضح محرر صحيفة “جيروزاليم بوست”، يعكوف كاتس، في حديثه مع إذاعة “103FM” قائلا: “وزير الخارجية التايواني عبر عن مخاوف كبيرة من غزو صيني، وتطرق إلى دخول الطائرات الصينية أكثر من 900 مرة المجال الجوي التايواني العام الماضي، وتطرق إلى ما يترقب رؤيته من دولة إسرائيل..الوزير التايواني يتوقع من إسرائيل أن تدرك عدم الاعتماد أكثر من اللازم على الصين بخصوص علاقاتها الاقتصادية، وأيضا أن تكون في الجانب الصحيح من العالم الأخلاقي، والذي بالتأكيد هم”.

وذكر يعكوف كاتس أنه “بعد نصف ساعة من نشر المقابلة على الموقع، اتصلت بهم السفارة الصينية في إسرائيل، حيث تحدث خلالها مسؤول دبلوماسي صيني كبير”، مضيفا: “أوضحوا لنا بالمكالمة بأننا مخطئين، وكيف يمكننا عموما أن نطلق على هذا الشخص بأنه وزير خارجية أو تايوان دولة، وطالبوا بحذف المقالة.. طلبت منه تكرار طلبه وقال.. أنا أطلب أن تحذف المقالة وإلا سنقطع علاقتنا مع “جيروزاليم بوست”، وإن هذا سيضر بشدة بالعلاقات مع اسرائيل”.

واستطرد محرر “جيروزاليم بوست”: “ليس من الواضح لي ما هي العلاقات بين الصحيفة والحكومة الصينية، لم نوقع على اتفاق!..قلت للمسؤول الدبلوماسي الكبير من السفارة: “شكرا كثيرا على المحادثة، من المهم أن تعرف بأن “جيروزاليم بوست” صحيفة مستقلة، نحن لا نعمل مع الحكومة الإسرائيلية ولا مع حكومة أخرى”، وهكذا انتهت المحادثة”.

وفي وقت سابق، أعرب وزير الخارجية التايواني، جوزيف وو، عن قلقه من غزو صيني محتمل لبلاده ، محذرا إسرائيل من الاعتماد بشكل كبير على بكين، في مقابلة مع “جيروزاليم بوست”.

المصدر: “i24”