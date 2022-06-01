ليبيا – أعرب عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز عن عدم استغرابه بشأن ما صدر عن عقيلة صالح، من واقع تجربة مريرة.

دبرز المقرب من تيار المفتى المعزول الغرياني قال في تصريح لقناة “فبراير”: “للأسف بهذا العمر عقيلة يدعو للحرب وتحرير العاصمة وكامل المسؤولية يتحملها أعضاء البرلمان، إلى متى يخطف عقيلة البرلمان ويرتهنه لأجندات دول إقليمية؟”.

وأشار إلى أن عقيلة لم يكن يومًا منحازًا لمصلحة وطنه وأهله، وما هو إلا دمية تحركه المخابرات المصرية، بحسب زعمه.

وأضاف: “عقيلة بدل أن يتحدث عن التوافق مع الشريك والذهاب للانتخابات التشريعية في أقرب الآجال وفق قاعدة دستورية مؤقتة ولو لدورة برلمانية واحدة نجده يستمر في عبثه”.