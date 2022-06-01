ليبيا – قال عضو مجلس النواب زياد دغيم إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح لم يدعُ إلى الحرب ودخول طرابلس بالسلاح.

دغيم وفي تصريح خاص لمنصة “فواصل” اليوم الأربعاء، أوضح أن رئيس مجلس النواب تحدث عن اختيارهم لمدينة سرت تجنبًا لإراقة الدماء، مضيفًا أنه يختلف كثيرًا مع رئيس مجلس النواب ولكن رؤيته لدور سرت كان ثابتًا منذ مبادرته التي حقنت الدم وحققت السلام وأنشأت حكومة الوحدة الوطنية.

وجدد دغيم دعوته للذهاب إلى انتخابات عامة وفق التشريعات القائمة وبتنفيذ الحكومتين معًا، ومن ثم يقرر البرلمان والرئاسة القادمين مقر السلطات التشريعية والتنفيذية في البلاد.