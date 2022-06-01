مصر – أعلنت شركة “روساتوم” الحكومية الروسية، اليوم الأربعاء، أنه تم إطلاق إنتاج المعدات لمحطة “الضبعة” في مصر، التي تعد أول محطة كهروذرية لإنتاج الطاقة الكهربائية في هذا البلد.

وجاء في بيان صدر عن الشركة الروسية اليوم: “في موقع الإنتاج في سان بطرسبرغ (كولبينو)، حيث يتم تصنيع المعدات المختلفة لمحطات الطاقة النووية بإيعاز من “روساتوم” أقيمت مراسم إطلاق إنتاج معدات للمفاعل رقم 1 من محطة الضبعة بمصر”.

وجرت مراسم الإطلاق بحضور وفد مصري برئاسة رئيس هيئة المحطات النووية بمصر، أمجد الوكيل. كما ضم الوفد المصري رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في مصر، سامي عطا الله، ونائب رئيس الهيئة محمد رمضان.

ووفقا للنائب الأول للمدير العام للطاقة النووية في “روساتوم” ألكسندر لوكشين فإنه من المقرر البدء الرسمي لبناء محطة للطاقة النووية في مصر في النصف الأول من شهر يوليو المقبل.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن “مشروع محطة الضبعة يجري تنفيذه وفقا للجدول الزمني المخطط له”.

وفي حديثه عن سلامة تقنيات المفاعل المستخدمة في مشروع الضبعة، أشار لوكشين إلى أنه “يأخذ في الاعتبار كل ما هو ممكن حتى الحالات الطارئة والصعبة، بما في ذلك تلك المتعلقة بأحداث فوكوشيما”، وأضاف: “على الصعيد السلامة أعتقد أن هذا المشروع لا مثيل له”.

وعن سير تنفيذ أعمال بناء محطة “الضبعة”، قال رئيس هيئة المحطات النووية بمصر، أمجد الوكيل: “بكل ديناميكية، ديناميكية بأعلى مستوى هناك حركة مستمرة في الموقع (موقع محطة الضبعة)، حيث يتم تنفيذ الأعمال التمهيدية، والتي تعد مهمة، استعدادا لصب الخرسانة الأولى. الأعمال تجري على قدم وساق، كما أن الجانب الروسي يعمل بكامل طاقته، والجانب المصري يقوم بالإشراف بكامل طاقته، لذلك هناك ديناميكية عالية جدا”.

وأكد رئيس هيئة المحطات النووية بمصر أن شركة “روساتوم” قد تحصل على ترخيص بناء المحطة في الربع الثالث من عام 2022.

كذلك زار الخبراء المصريون محطة لينينغراد للطاقة النووية، حيث أطلعوا على وحدات جديدة مزودة بمفاعلات VVER-1200، كما أطلع الوفد على الموقع الصناعي لوحدات الطاقة للمفاعلين من الجيل 3+، واللذين تم تشغيلهما في 2018 و2021.

وتقوم شركة “روساتوم” الروسية بتنفيذ بناء أول كهروذرية في مصر لتوليد الطاقة الكهربائية، ويأتي ذلك في إطار اتفاقية وقعت بين موسكو والقاهرة في نوفمبر 2015.

وستضم أول محطة طاقة نووية في تاريخ مصر أربع وحدات طاقة بقوة 1200 ميغاواط، وستقوم بتشغيل المفاعلات النووية الروسية المتقدمة VVER-1200 من الجيل الثالث الذي يلبي أعلى معايير السلامة.

المصدر: RT + تاس