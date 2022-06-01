ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد أن رئيس البرلمان لا يملك الحق في صياغة دستور جديد، وذلك بموجب الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي الليبي، لا يحق له منفردًا ولا لمجلس النواب مجتمعًا، ولا حتى بالتوافق مع الدولة.

صهد وفي تصريحات خاصة لموقع “عربي21” القطري أضاف: “إذا كان عقيلة صالح جادًا في الوصول إلى انتخابات، فإن أقرب الطرق هي الاستفتاء على مشروع الدستور المقر من جهة منتخبة شعبيًا، وهي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، لكن من الواضح أن عقيلة كما عودنا دائمًا يحاول نسف كل ما يجري التوافق عليه”، بحسب تعبيره.

وتابع صهد: “بعد تصريحات واجتماعات يوم أمس في سرت، أخشى أن ما يقوم به عقيلة صالح ومن معه سيكون تمهيدًا للتقسيم أو لحرب جديدة في البلاد”.