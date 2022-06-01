مصر – أثار مدافع نادي الأهلي المصري، الدولي المغربي بدر بانون، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية بعد خسارة فريقه أمام الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفشل الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه وللعام الثالث تواليا، بعد خسارته مساء الاثنين، أمام الوداد، بهدفين دون رد، في مباراة استضافها ملعب “محمد الخامس” في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وعقب نهاية المباراة، توجه بانون الذي لم يشارك في اللقاء بسبب الإصابة، إلى غرفة خلع الملابس الخاصة بالفريق المغربي لتهنئة اللاعبين باللقب.

وأثار تصرف بانون انقساما بين جماهير الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيت اعتبرت فئة كبيرة من محبي الفريق الأحمر أن تصرف بانون يحمل قدرا كبيرا من الاستفزاز لجماهير ناديه الغاضبة بسبب الخسارة.

فيما رأى البعض الآخر أن تصرف بانون رد فعل طبيعي كون اللاعب يرتبط بعلاقة صداقة مع لاعبي الوداد ويعرفهم جيدا كونه لاعبا مغربيا بالأساس، إلى جانب أن موقفه يكرس مبدأ الروح الرياضية عند الخسارة.

أما جماهير نادي الوداد، فقد أشادت على مواقع التواصل الاجتماعي بسلوك بانون الذي كان يدافع عن ألوان الغريم الرجاء البيضاوي قبل التحاقه بالأهلي المصري، وأطلقت حملة لدعم اللاعب.

المصدر: مواقع التواصل