مسؤول أمريكي يكشف عن نوع أنظمة الصواريخ التي ستزودها واشنطن لكييف

مسؤول أمريكي يكشف عن نوع أنظمة الصواريخ التي ستزودها واشنطن لكييف

واشنطن – مسؤول في البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا براجمات صواريخ من طراز “هيمارس”.

وقال المسؤول في تصريح طالبا عدم الكشف عن هويته، إن الجيش الأوكراني سيحصل على راجمات هيمارس وصواريخ يصل مداها إلى 80 كلم.

و”هيمارس” هي راجمات صواريخ تركّب على مدرّعات خفيفة وتُطلق صواريخ موجهة ودقيقة الإصابة.

وأوضح المسؤول أن الصواريخ التي سترسلها الولايات المتحدة إلى كييف يصل مداها إلى 80 كلم فقط، على الرغم من أن الجيش الأمريكي لديه صواريخ من نفس النوعية يصل مداها إلى مئات الكيلومترات.

وحرصت واشنطن على تزويد كييف بهذه الصواريخ القصيرة المدى لأنها تريد أن تضمن أنها ستطال أهدافا (روسية) داخل أوكرانيا وليس على الأراضي الروسية.

وقال المسؤول الكبير في البيت الأبيض إن “هذه الأنظمة ستستخدم من قبل الأوكرانيين لصد التقدم الروسي على الأراضي الأوكرانية، لكنها لن تستخدم ضد الأراضي الروسية”.

ولم يتضح في الحال عدد هذه الراجمات الصاروخية التي تعتزم واشنطن إرسالها إلى كييف.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستزود أوكرانيا “بأنظمة صاروخية متطورة” تتيح لها إصابة “أهداف أساسية” في المعارك.

المصدر: أ ف ب