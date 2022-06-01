إسبانيا – أعلن نادي برشلونة رسميا عن فتح بوابات إستاد “كامب نو”، معقل النادي الكتالوني، أمام الجماهير الراغبة في اللعب على أرضه.

وفي بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، وفر برشلونة إمكانية اللعب على ملعب الكامب نو من قبل العامة خلال المدة من 6 وحتى 11 يونيو الحالي.

وجاء ذلك بعد التأكيد على انتقال برشلونة للعب على الملعب الأولمبي بالمدينة “لويس كومبانيس” خلال موسم 2023-2024، نظرا للقيام بأعمال التجديد في ملعب “كامب نو” في شهر يونيو الجاري.

وقال برشلونة في بيانه: “هل حلمت يوما باللعب في كامب نو؟ يمكن أن يصبح حلمك الآن حقيقة واقعة، تعال بمفردك أو مع الأصدقاء واستمتع بالمباريات التي ينظمها نادي برشلونة في كامب نو هذا الصيف”.

وأضاف البيان حول مميزات الوضع: “سيرافقك طاقمنا الفني إلى المكان الذي تم إعداده لك لتغيير متعلقاتك وترك متعلقاتك، حيث ستستعد للخروج إلى أرض الملعب”.

وواصل بيان برشلونة: “سنخرج إلى الميدان معا عبر نفق غرفة الملابس مثل اللاعبين المحترفين، وسيكون لديك 15 دقيقة للإحماء، وستتاح لك فرصة فريدة للعب مباراة مدتها 60 دقيقة في كامب نو بقيمة 300 يورو فقط للاعب الواحد”.

ستتركز أعمال التجديد في كامب نو في المدرجين الأول والثاني في المجال التكنولوجي وفي التخطيط الحضري الخارجي، أي أنه لن يكون هناك أعمال على هذا النحو تمنع الجماهير من الذهاب إلى الملعب لمشاهدة المباريات.

المصدر: “وكالات”