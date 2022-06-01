روسيا – ندد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف بقرار واشنطن إمداد كييف بأنظمة الصواريخ “HIMARS”، منوها بأن توريد الأسلحة يزيد من مخاطر الاصطدام المباشر بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال ريابكوف في تصريحات صحفية: “الولايات المتحدة لا تفعل أي شيء من أجل إيجاد نوع من الحل للأزمة الأوكرانية. كان هذا هو الحال بالضبط لسنوات عديدة قبل بدء العملية العسكرية الخاصة. كان هذا هو الحال عندما كنا نعمل على موضوع ضمانات أمنية روسية ملزمة منذ الخريف الماضي، لم تكن هناك مؤشرات على استعداد الولايات المتحدة للتخلي عن التوتر المتصاعد من مواجهة مفتوحة”.

ولفت ريابكوف إلى أن خط الدعم العسكري الأمريكي لكييف في الصراع غير مسبوق وخطير، “بعد بدء عملية عسكرية خاصة، تم إلغاء ما تبقى من نهج مسؤول وسليم للوضع وبصورة متهورة، وعلى الرغم من كل شيء، يستمر النهج والرغبة الأمريكية في استمرار الحرب حتى آخر أوكراني، والآن تحاول واشنطن فعل كل شيء لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا.. هذا أمر غير مسبوق، وهذا أمر خطير”.

وأوضح نائب وزير الخارجية أن أي توريد أسلحة لأوكرانيا، بغض النظر عن الطريقة التي تجادل بها واشنطن والحجج التي تقدمها، فإنه يزيد من خطر حدوث صدام مباشر بين روسيا والولايات المتحدة.

إلى ذلك قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة ستقدم يوم الأربعاء حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، والتي ستشمل أنظمة صواريخ “HIMARS”.

المصدر: نوفوستي