فرنسا – جرد الإسباني رافائيل نادال، حامل اللقب 13 مرة، غريمه الصربي نوفاك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، من لقبه في رولان غاروس في ساعات الصباح الأولى من اليوم الأربعاء.

وحسم الماتادور الإسباني المواجهة رقم 59 التي جمعته مع غريمه الصربي، ليبلغ الدور نصف النهائي لثانية البطولات الاربع الكبرى للمرة الـ15، بفوزه عليه 6-2، 4-6، 6-2، 7-6 (7/4).

وثأر “رافا” من خسارته في نصف نهائي نسخة العام الماضي أمام دجوكوفيتش الذي ألحق به الهزيمة الثالثة فقط في تاريخ مشاركاته في رولان غاروس، وحقق الإسباني انتصاره الـ29 على الصربي في المواجهات المباشرة بينهما، بعد 4 ساعات و12 دقيقة، مقابل 30 انتصارا لـ”نوفا”.

وسيلتقي نادال في دور الأربعة مع الالماني ألكسندر زفيريف، الثالث عالميا، الفائز على الإسباني الواعد كارلوس ألكاراس.

وعزز “الماتادور” انتصاراته ضد دجوكوفيتش في رولان غاروس إلى ثمانية مقابل اثنين للأخير، بينها ثلاثة في مباريات نهائية.

وكانت هذه المباراة الأولى بين اللاعبين منذ نصف نهائي العام الماضي. وكان نادال فض شراكته مع دجوكوفيتش والسويسري روجير فيدرر، في عدد ألقاب البطولات الكبرى، رافعا إياه إلى 21 لينفرد بالرقم القياسي، عندما توج مطلع العام في أستراليا المفتوحة بعد أن حرم الصربي من الدفاع عن لقبه، بعد ترحيله لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا.

المصدر: “أ ف ب”