فلسطين – أفادت وسائل إعلامية، صباح اليوم الأربعاء، بأن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على امرأة قرب مخيم العروب، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، ما أدى إلى مقتلها.

هذا وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: “استشهاد الشابة، غفران هارون حامد وراسنة، إثر إصابتها برصاصة أطلقها عليها جنود الاحتلال قرب العروب بشمال الخليل..اخترقت الرصاصة صدرها من الجهة اليسرى (تحت الإبط)، وخرجت من الجهة اليمنى”، في حين أن هذه الشابة هي أسيرة محررة اعتقلت في شهر يناير من العام الحالي، وأفرج عنها في أول شهر أبريل.

وذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” نقلا عن تقارير عبرية، أنه تم إطلاق النار على المرأة وإصابتها، فيما لم يصب أي جندي بأذى.

المصدر: “جيروزاليم بوست”