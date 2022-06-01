ليبيا – أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد وهلي على أنه لا يحق لمجلس النواب صياغة دستور جديد؛ لأن الإعلان الدستوري المؤقت أعطى للهيئة التأسيسية وحدها سلطة مُنشئةً للدستور لا غيرها.

وهلي لفت في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه على الرغم من تجاوز الهيئة التاسيسية نفسها للإعلان الدستوري المؤقت في كتابتها للدستور، لكن تظل هي السلطة الوحيدة المخولة بكتابته.

وأشار إلى أن تصريحات ومواقف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من مشروع الدستور الحالي، سببها تجاوز وأخطاء هيئة الدستور في عدم توافقها مع مكونات التبو والأمازيغ، وهو ما يخالف المادة 30 التي تنص على وجوب التوافق مع هذه المكونات في القضايا المتعلقة بها.

وشدد على أنه للخروج من الأزمة الدستورية الحالية يجب تعديل مسودة الدستور الحالية وفقًا للإعلان الدستوري، بمشاركة كل المكونات، ومراقبة إقليمية ودولية وإشراف السلطات التشريعية في البلاد، وهو ما يجنب البلاد ما نحن فيه من تخبط وجمود سياسي.