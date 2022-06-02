ليبيا – قال المحلل السياسي إدريس عبد السلام إن اجتماع سرت جاء بعد اجتماعات القاهرة، والتي لم يصدر عنها شيء، وإن صدر توافق لن يجد طريقه للتنفيذ، بسبب انعدام الثقة وبسبب ضبابية المشهد السياسي في ليبيا، وحالة الانقسام والفوضى في المشهد الليبي.

عبد السلام أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن اجتماع سرت جاء لإيصال رسالة من مجلس النواب وحكومة الاستقرار، مفادها إنها تستطيع أن تستقر في مدينة سرت وأن تتخذها موقعا لها وأن تباشر مهامها منها.

وأضاف: “لكن هذا لن يعطي هذه الحكومة أهمية ولا دور، ولا تستطيع أن تعمل؛ إذ إنها تعرضت لإحباط في محاولاتها لدخول العاصمة طرابلس، وأيضًا الموقف الدولي الذي يقف متفرج، لأنهم يريدون المشهد هكذا وربما هم راضون على حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة”.

وتابع: “الظروف التي تمر بها حكومة باشاآغا ليست كالظروف التي مرت بها الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني، حيث كانت حكومة الثني تحظى باعتراف دولي وإمكانيات مالية، الأمر الآن متروك للمصرف المركزي، ونحن نعلم بأنهم كانوا مدعوين لحضور هذه الجلسة، ولكن لم يسجلوا حضورهم لمدينة سرت، وهذا ما يؤكد عدم اعترافهم بهذه الحكومة، السؤال هنا هل سيوافق المصرف المركزي على إقرار الميزانية لهذه الحكومة أم لا؟”.

ولفت إلى أن الانقسام قادم، ما لم يكن هناك ثقة وحل ورؤية سوف تذهب البلاد لحكومتين حيث كان من المفترض من مجلس النواب ألا يأخذ هذه الخطوة بمنح الثقة لحكومة جديدة قبل ضمان حصولها على الاعتراف وتمكنها من دخول العاصمة طرابلس والعمل بها”.

وشدد على أن هذا الوضع لن يحل الأزمة الليبية، إذ إن بعض الأطراف في سبيل تمسكها بالسلطة زادت من الصراع ونخاف أن نصل لأمور لا يحمد عقباها.