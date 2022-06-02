ليبيا – علق وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون على التسريب النفطي الجديد الذي وقع بخط أنابيب النفط الواصل بين حقل السرير وميناء طبرق النفطي، الذي تسبب في خسارة البلاد قرابة 22 ألف برميل يومياً، مشيراً إلى أن البيان الصادر بالخصوص لم يكن مقنع وواضح فقد تناول تسرب في النفط الخام من حقل السرير نتيجة عدم توفر الميزانيات وغيرها فقط.

عون قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إنه يفترض إعطاء تفاصيل أكثر للشعب الليبي حتى يكون حكمه عادل لما يجري، مضيفاً أن “قطاع النفط كان فيه بعض التأخير في اعتماد بعض الميزانيات لكن لما ترى المصروفات مؤسسة النفط في طلبها بميزانية 2022 أوضحت في حوالي 4 مليار التزامات سابقة على الشركات النفطية هذا معناها صرفت في مشاريع قطع غيار صيانه وغيره واعتقد كل الشركات النفطية يجب أن يكون ليدها اولويات للعمل”.

وأكد أنه عندما تتوفر الميزانيات يمكن التوسع في الصرف لكن حينما يتم تحديدها أو تقنن وترشد وتنقص يتم وضع اولويات وهي السلامة والصيانة.

وأردف قائلاً: “الحجج مالم تقدم ارقام حقيقية لكم ميزانية صرفت لشركة الخليج او غيرها وما تم صرفه على الصيانة وكم تأخرت الميزانية لا يمكن الكلام المعلن يكون مقنع لأي كان خاصة لذو الخبرة. الوزارة لا تطلع على التقارير المفصلة للمصاريف والشركات النفطية نتيجة تعنت صنع الله الذي لا يود تقديم تقارير تفصيلية، تقارير ديوان المحاسبة والشركات النفطية والمؤسسة الوطنية للنفط لم تقفل حساباتها منذ 2012”.

كما نوّه إلى أن الوزارة حاولت ولازالت لجنة الاقفالات التي تم تشكيلها من وزارة النفط والغاز مستمرة في عملها وتتواصل مع جميع الاطراف وخلال الايام القادمة يتم التواصل مع مجموعة كبيرة من الفاعلين في منطقة الهلال النفطي على أمل الوصول لحلول للمعضلة لأنها تمس كافة أبناء الشعب الليبي.

وتابع حديثة: “المنطقة الشرقية تعاني من نقص في امدادات الكهرباء بسبب نقص الغاز المغذي لمحطات شمال بنغازي وزويتينه بالتالي سيعاني المواطن منها واتوجه بدعوة حارة لكل الفاعلين والمسؤولين في البلاد ان يحيدوا الموضوعات العامة التي تهم كافة افراد الشعب كالنفط والمياه والطرق وتخرج من الخلافات السياسية”.

وأفاد: “بالنسبة للخسائر لم يتم حسابها بدقه لكنها تتراوح ما بين 50 إلى 60 مليون يومياً وهي خسائر شبه مباشرة وغير منظورة وممكن تترتب على الاغلاقات وآلية استرجاع بعض آبار الانتاج، بدأت تأثيرات الاغلاق على الكهرباء واضحة، محطة شمال بنغازي ومحطة الكهرباء في زويتينه تعاني من نقص امدادات الغاز باعتبار أن شركة سرت لم تستطيع توفير الغاز الكافي باعتبار الاقفالات التي حدثت بالتالي المعاناة ستزداد على المواطنين”.

وأوضح أن اللجنة تواصت مع الفاعلين لكنهم خلصوا على أن التعليمات لم تصدر منهم كفاعلين في منطقة الهلال النفطي والعمليات في أوباري وحقل الفيل، مشيراً إلى أن المسؤول عن متابعة وحماية المنشآت النفطية هم جهاز حرس المنشآت النفطية بالتالي لا يمكن السماح لأياً كان الدخول للمنشآت واقفال النفط والتصدير.

واختتم بالقول: “الاغلاق جاء بعد ورود تعليمات لحرس المنشآت النفطية واعطى تعليماته لمختلف حجرات العمليات والمراقبة في الحقول والموانئ للإقفال وعدم السماح بالإنتاج”.