تركيا – تقف مئات المباني المشابهة للقلاع القوطية في الريف التركي، والتي كانت جزءا من مشروع يحاكي قلاع أفلام ديزني، إلا أنه ظل دون مُلاك وخاليا تماما من السكان.

وتقع المنازل البيضاء المغطاة بالسواد في واد أسفل سفوح جبال تملؤها أشجار الصنوبر، على بعد 180 ميلا جنوب شرق مدينة اسطنبول، وتتشارك في شكلها مع قصر نويشفانشتاين في ألمانيا، وروائع البناء الأوروبي في القرون 13 و14 و15.

وتكلف الفيلا الواحدة ضمن مشروع “برج الباباس” المؤلف من 732 فيلا ومركز تسوق، حوالي 400 ألف جنيه إسترليني (515 ألف دولار)، لكنها ما تزال خالية تماما حتى الآن، جراء بعض المشاكل الاقتصادية.

وشكلت المباني الفريدة في ضواحي مدينة مودورنو، في مقاطعة بولو الجبلية، في البداية، جزءا من مشروع طموح لشركة “Sarot Group” في عام 2014، إلا أنها واجهت مشاكل في التمويل.

وعلى الرغم من أن نحو نصف الفيلات، 350 عقارا تقريبا، قد بيعت منذ بداية المشروع، وأغلبها لمشترين من الشرق الأوسط، إلا أن الشركة التركية اضطرت إلى طلب الحماية من الإفلاس بعد أن واجهت نكسات مالية، ما أدى إلى تراجع عدد كبير من العملاء عن صفقات الشراء وتخلف الكثيرين عن سداد ديونهم بسبب انخفاض أسعار النفط، وفقا لوكالة فرانس برس، وهذا ما جعل “برج باباس” غير مأهول وغير مكتمل.

ولا تعد مدينة مودورنو مكانا جذابا للعيش، وهو عامل آخر جعل المشروع الفريد مهجورا وخاليا من كل عوامل الحياة حتى هذه اللحظة.

المصدر: تلغراف