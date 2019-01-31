مصر – وجه تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز رسالة غاضبة ردا على تصريحات أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم حول اعتراض بعض الأندية على ترتيب مباريات الدوري المصري.

وجاء رد مالك نادي بيراميدز بعد تصريحات أطلقها عبر برنامجه التلفزيوني قال فيها إن “الأندية لا يحق لها الاعتراض على جدول الدوري وترتيب المباريات، بسبب الأوضاع الأمنية في مصر، فضلا عن ضغط المباريات بسبب بطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر، وبطولتي دوري أبطال أفريقيا، والكونفيدرالية”.

وأَضاف شوبير: “الأمن أحيانا يطالب بتأجيل مباراة، ويقوم الاتحاد المصري بتأجيلها، ولا بد أن يتعايش العالم مع ما نعيش فيه، مش كل واحد قاعد في التكييف يقوم ضارب بيانين، بلدنا يريد مساعدة الجميع، ومدربونا هم من صنعوا كرة القدم في العالم العربي”.

ورد تركي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب: “الأخ أحمد شوبير، تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد، أم بصفتك مذيعا رياضيا، أم بصفتك لاعبا سابقا في النادي الأهلي ووالد لاعب حالي في النادي الأهلي؟ عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ ولما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب أو منلعبش، نحن نلعب في دوري بلد محترم”.

المصدر: فيسبوك