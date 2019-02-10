ليبيا – أعلنت 10 كتائب من مدينة أوباري مساء الخميس رفضها الضمني التام والمطلق لتعيين ” الفريق ” علي كنّه آمراً للمنطقة العسكرية سبها التابعة لحكومة الوفاق كما نددت بالهجوم الذي تعرضت لها الكتيبة 177 مشاة بإمرة عقيد خليفة الصغير يوم الخميس فى مقرها بمعسكر تيندي جنوب المدينة .

وفى بيان تلقت المرصد نسخة منه ، فقد جاء هذا الإعلان موقعاً من كل الكتائب التي تشكل قبيلة الطوارق غالبيتها وكان الفريق كنّه يعول عليها وتشكل كامل القوة المتمركزة فى أوباري ، وهم آمر الكتيبة 134 مشاة عميد الريفي كنه حمدان المتمركز فى أوباري ومن آمر الكتيبة 42 مشاة عقيد علي محمد صالح الحسيني المتمركز فى حقل الشرارة وآمر الكتيبة 191 مشاة عقيد عمر عبدالله القاضي المتمركز أيضاً فى ذات الحقل .

كما وقع على البيان آمر الكتيبة 175 مشاة العقيد الوافي أوساد أشنوغ المتمركز فى أوباري وآمر الكتيبة 146 مشاة العقيد محمد الامين مكال المتمركز أيضاً فى أوباري وآمر الكتيبة 173 مشاة مقدم آغلس محمد أحمد أبلل المتمركز فى ذات المدينة .

ووقع أيضاً آمر الكتيبة 193 مقدم يونس إبراهيم محمد المتمركز فى أوباري وآمر الكتيبة 163 مشاة مقدم زيدان أحمد محمد المتمركز فى أوباوي وكذلك آمر الكتيبة 159 مشاة مقدم إبراهيم أحمد سيدي بكاي المتمركز فى أوباري والكتيبة 30 مشاة المقدم الهاشمي رمضان عبدالفتاح المغيربي المتمركز فى حقل الشرارة .

وأكد الموقعون بأن بيانهم يأتي استجابة لمطالب اهلهم في المنطقة الجنوبية وانطلاقا من ارادتهم الوطنية الحرة والتي سبق لهم وأن ترجموها في ميادين الشرف من اجل وحدة وسيادة وحماية ليبيا بحسب البيان .

وأضاف البيان : ” نؤيد ونرحب بعملية تحرير الجنوب التي اطلقها قائد القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية المشير اركان حرب خليفة بلقاسم حفتر ونحن على أتم الإستعداد لتنفيذ الواجب المنوط بنا من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة “.

وعبّر الموقعون عن رفضهم وإستنكارهم للمحاولات التي وصفوها بغير مجدية للوقوف امام تقدم الجيش في المنطقة الجنوبية كما أكدوا إستهجانهك و بشدة للإعتداء على القوة المحايدة المكونة من قبيلة الحساونة التي أشاروا بأنه كان لها فضل لا ينسى على مكونات أوباري الاجتماعية .

وختاماً طالب البيان حكومة الوفاق بعدم السماح بقدوم أية قوات عسكرية للمنطقة الجنوبية والوقوف مع الجيش لتوفير الامن والامان للمواطنين في المنطقة مطالبينها بتقديم الخدمات للمواطنين وتنمية المنطقة ، وذلك بحسب نص البيان .

المرصد – خاص