وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الموقوفين متورطان في قضية تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق الإدارية الحكومية من أجل تمكين مواطنين أجانب من الحصول على سندات الهوية ووثائق السفر المغربية.

وذكر مصدر أمني، أنه جرى توقيف المشتبه فيهما بمدينة مراكش، جنوبي البلاد، وتم ضبط بطاقة هوية وطنية وجواز سفر مغربيين مزورين بحوزتهما.

وأضاف المصدر، أن المشتبه فيهما حصلا معا على وثائق هوية وجوازات سفر مغربية باستعمال وثائق مزيفة، مستفيدين في ذلك من خدمات الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بداية شهر مارس في الدار البيضاء، غربي البلاد.