سوريا – عثرت الشرطة العسكرية الروسية على مخبأ سري لتخزين الأسلحة استخدمه مسلحو تنظيم “داعش” أثناء سيطرتهم على مناطق من مخيم اليرموك الواقع بضواحي العاصمة السورية دمشق.

وقال متحدث باسم الشرطة العسكرية الروسية للصحفيين: “قدم ساكن محلي أثناء دوريتنا في أنقاض مخيم اليرموك معلومات حول وجود أسلحة وذخائر تركها مسلحو “داعش” في نفق تحت منزل. وجرى تفتيش هذا النفق بالتعاون مع هيئة الأمن السورية. وتم العثور فيه على الذخائر وتسليمها للمهندسين العسكريين السوريين لإزالتها”.

وأفاد المصدر أيضا بأن المهندسين العسكريين السوريين قاموا بتفجير هذه الذخائر في النفق نفسه بعد تفتيش المنطقة المحيطة به والمساكن القريبة للتأكد من عدم وجود مدنيين فيها.

وأضاف أن من بين هذه الذخائر قذائف يدوية الصنع وألغاما أرضية، بالإضافة إلى قاذفة صواريخ صنعها المسلحون من الصفائح المعدنية والأنابيب.

وتشمل شبكة الأنفاق التي قام بحفرها المسلحون، كل المدينة، فيما قررت السلطات السورية إزالتها. وتجري هذه العملية في الأحياء السكنية باستخدام المعدات، وفي الأحياء غير المأهولة والمدمرة عن طريق تفجيرها.

المصدر: نوفوستي