إسلام أباد – التقى قائد القوات الجوية التركية الجنرال حسن كوتشوك أكيوز، مع نظيره الباكستاني مجاهد أنور خان.

وبحسب بيان صادر عن قيادة القوات الجوية الباكستانية، فإن لقاء كوتشوك أكيوز وخان، جرى في مقر قيادة القوات الجوية الباكستانية بالعاصمة إسلام أباد.

وأوضح البيان أن خان استقبل ضيفه التركي عند مدخل القيادة، بمراسم استقبال رسمية، حيث ألقى الجنرال التركي التحية العسكرية لمنصة الشرف ووضع إكليلًا من الزهور على نصب الشهداء.

وعقب مراسم الاستقبال الرسمي، توجه النظيران إلى داخل مقر قيادة القوات الجوية، للبدء بلقائهما الثنائي.

وأشار البيان إلى أن كوتشوك أكيوز وخان تناولا علاقات التعاون القائمة بين الجانبين والمسائل الأمنية التي تخص المنطقة.

وخلال اللقاء أشار كوتشوك أكيوز بالتقدم الكبير الذي أحرزه سلاح الجو الباكستاني خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه أكد خان أن روابط الصداقة القائمة بين أنقرة وإسلام أباد، ستستمر إلى الأبد، وأن باكستان ستكون بجانب تركيا كلما دعت الحاجة لذلك.

الأناضول