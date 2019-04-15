بغداد – أعلنت وزارة التخطيط العراقية، الإثنين، إدراج 426 شركة ومقاولاً عراقياً في “القائمة السوداء”، لعدم التزامهم بتعاقداتهم مع الجهات المستفيدة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في بيان اليوم، إن “الإدراج في القائمة السوداء، يأتي بناء على طلب الجهات المتعاقدة مع الشركات أو المقاولين، ويكون مشفوعاً بالوثائق والأدلة الثبوتية.

وتدريجيا، بدأت تنشط في العراق عمليات إعادة إعمار منازل ومنشآت مهدمة، بعد سنوات من الحرب على تنظيم داعش، سبقها الوجود الأمريكي في العراق منذ 2003.

وذكر المسؤول العراقي، أن الوزارة رفعت 305 شركات من القائمة السوداء بعد انتهاء المدة القانونية للإدراج.

ويبلغ إجمالي عدد الشركات والمقاولين العاملين في قطاع المنشآت، نحو 36 ألفت، مصنفة بين درجات التصنيف من الأولى حتى العاشرة.

الأناضول