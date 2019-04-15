روسيا تطرح 49% من حصتها في أول محطة كهروذرية تشيّدها في تركيا

روسيا تطرح 49% من حصتها في أول محطة كهروذرية تشيّدها في تركيا

روسيا – أعلن مدير مؤسسة “روس آتوم” الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف، أن الشركة تجري مفاوضات مع جهات تركية لبيع حصة تملكها في مشروع محطة “أكويو” الكهروذرية في ولاية مرسين التركية.

وقال ليخاتشوف على هامش فعاليات منتدى الطاقة الذرية “آتوم إكسبو-2019” المنعقد في سوتشي الروسية: “نجري محادثات مع شركات تركية خاصة وحكومية لبيع حصة تصل إلى 49% في مشروع المحطة التركية، وبالطبع الحكومة التركية تشارك في هذه المحادثات”.

وأضاف: “ندرك الخطة المالية للعامين 2019 و2020، وفي ضوء ذلك ليس هناك حاجة عاجلة لإشراك مستثمرين في المشروع حتى الآن”.

ووفقا للاتفاقية الحكومية الموقعة بين موسكو وأنقرة يحق لـ”روس آتوم” بيع حصة لا تتجاوز 49% من المشروع لمستثمرين خارجيين شرط الحصول على موافقة الحكومة التركية.

ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في تركيا، حيث تشيد “روس آتوم” 4 مفاعلات باستطاعة 1200 ميغاواط لكل منها، وتملك “روس آتوم” في الوقت الراهن 100% من أسهم محطة “أكويو”، البالغة كلفتها حوالي 20 مليار دولار، منحتها روسيا على شكل قروض لتركيا لتمويل المشروع.

المصدر : “نوفوستي”