مباحثات بين موسكو والرياض حول بناء مفاعلات كهروذرية في السعودية

مباحثات بين موسكو والرياض حول بناء مفاعلات كهروذرية في السعودية

روسيا – كشفت “روس آتوم” الروسية عن مفاوضات مع السعودية لبناء محطات كهروذرية بمفاعلات عالية القدرة، وتشييد مفاعلات صغيرة السعة ونقل تكنولوجيا ذرية غير مرتبطة بالطاقة.

وقال مدير “روس آتوم” أليكسي ليخاتشوف للصحفيين: “نشارك في إجراءات المناقصة التي أعلنتها الحكومة السعودية لبناء مفاعلات عالية السعة. ونجري محادثات أيضا حول التعاون المحتمل في ما يتعلق بمفاعلات صغيرة السعة وتكنولوجيات ذرية غير متعلقة بالطاقة”.

وجاء تصريح ليخاتشوف في مؤتمر صحفي على هامش منتدى الطاقة الذرية “آتوم إكسبو-2019” في مدينة سوتشي الروسية اليوم، الذي يبحث المشاركون فيه الحالة الراهنة لقطاع الطاقة الذرية وتوجهات تنميته على النطاق العالمي.

المصدر: RT