مصر – أعلن رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب المصري كمال عامر، موافقة اللجنة خلال اجتماعها اليوم الاثنين على مشروع قانون الحكومة لزيادة المعاشات العسكرية 15%.

وستسري الزيادة بموجب التشريع الجديد اعتبارا من 1 يوليو 2019، أسوة بأصحاب المعاشات المدنية ومعاشات ضباط الشرطة على مستوى الدولة.

وأكد عامر، أن الموافقة جاءت في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة، مشيرا إلى أن اللجنة ناقشت مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% بحد أدنى قدره 150 جنيها، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه.

وقال عامر: زيادة المعاشات للمدنيين والعسكريين على حد سواء تعد لفتة مميزة من وفاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكافة الشعب المصري.

المصدر: بوابة “فيتو”