انجلترا – افاد تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الأربعاء، إن آرسنال عاد للاهتمام بأحد ألمع النجوم الشباب، في الكرة البرازيلية.

ويتعلق الأمر بلاعب وسط باهيا البرازيلي، راميريز، البالغ من العمر 18 عاما، الذي قالت صحيفة “ميرور” إن آرسنال سبق أن أبدى اهتمامه به، خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأضافت أن كشافي الجانرز عادوا لمراقبة أداء راميريز، رغم تصريحات المدير التنفيذي لباهيا، دييجو سيري، الذي اعترف بوجود مفاوضات مع فلامنجو بشأن مستقبل اللاعب.

وقال سيري: “راميريز لديه الكثير من الإمكانيات، وسيحظى بمستقبل مشرق”.

وتابع: “نتحدث مع فلامنجو وفرق أخرى، هناك أيضا اهتمام به من أندية خارج البلاد.. ممثلو أندية أوروبية يراقبون اللاعب خلال المباريات”.

المصدر : كووورة